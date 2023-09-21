دولار أسترالي إلى ين ياباني

تحويل AUD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٩٥٬٢٣٩ jpy

1.00000 AUD = 95.23850 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:58 UTC
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AUD إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433871.656720.957318.2139
1GBP1.1580111.23185102.1511.660531.918621.1085621.0932
1USD0.94010.811787182.9251.3481.557510.917.1232
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625570.01878220.01085320.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / ين ياباني
1 AUD95.23850 JPY
5 AUD476.19250 JPY
10 AUD952.38500 JPY
20 AUD1904.77000 JPY
50 AUD4761.92500 JPY
100 AUD9523.85000 JPY
250 AUD23809.62500 JPY
500 AUD47619.25000 JPY
1000 AUD95238.50000 JPY
2000 AUD190477.00000 JPY
5000 AUD476192.50000 JPY
10000 AUD952385.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار أسترالي
100 JPY1.05000 AUD
1000 JPY10.50000 AUD
1500 JPY15.75000 AUD
2000 JPY21.00000 AUD
3000 JPY31.50000 AUD
5000 JPY52.50000 AUD
5400 JPY56.70000 AUD
10000 JPY105.00000 AUD
15000 JPY157.50000 AUD
20000 JPY210.00000 AUD
25000 JPY262.50000 AUD
30000 JPY315.00000 AUD