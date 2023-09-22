دولار نيوزيلندي إلى ين ياباني

تحويل NZD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
87465 jpy

1.00000 NZD = 87.46490 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

NZD إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0655588.31231.436251.662840.964418.3603
1GBP1.15311.22855101.8221.655961.917211.1119621.1689
1USD0.938450.813968182.87951.34791.560550.9050517.2308
1INR0.01132350.00982110.012065710.01626340.01882910.01092010.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و دولار

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / ين ياباني
1 NZD87.46490 JPY
5 NZD437.32450 JPY
10 NZD874.64900 JPY
20 NZD1749.29800 JPY
50 NZD4373.24500 JPY
100 NZD8746.49000 JPY
250 NZD21866.22500 JPY
500 NZD43732.45000 JPY
1000 NZD87464.90000 JPY
2000 NZD174929.80000 JPY
5000 NZD437324.50000 JPY
10000 NZD874649.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار نيوزيلندي
100 JPY1.14332 NZD
1000 JPY11.43320 NZD
1500 JPY17.14980 NZD
2000 JPY22.86640 NZD
3000 JPY34.29960 NZD
5000 JPY57.16600 NZD
5400 JPY61.73928 NZD
10000 JPY114.33200 NZD
15000 JPY171.49800 NZD
20000 JPY228.66400 NZD
25000 JPY285.83000 NZD
30000 JPY342.99600 NZD