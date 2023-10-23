ألف ين ياباني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل JPY إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jpy
١١٫٤٦ nzd

1.00000 JPY = 0.01146 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 00:31
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JPY إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 NZD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8226050.944751.585291.371250.89337.316351.37305
1GBP1.2156511.148371.927161.666961.085848.894121.66915
1EUR1.05850.870811.678031.451470.945557.744361.45337
1AUD0.63080.5188990.59593810.8649850.5634944.615150.86612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار نيوزيلندي
100 JPY1.14646 NZD
1000 JPY11.46460 NZD
1500 JPY17.19690 NZD
2000 JPY22.92920 NZD
3000 JPY34.39380 NZD
5000 JPY57.32300 NZD
5400 JPY61.90884 NZD
10000 JPY114.64600 NZD
15000 JPY171.96900 NZD
20000 JPY229.29200 NZD
25000 JPY286.61500 NZD
30000 JPY343.93800 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / ين ياباني
1 NZD87.22480 JPY
5 NZD436.12400 JPY
10 NZD872.24800 JPY
20 NZD1744.49600 JPY
50 NZD4361.24000 JPY
100 NZD8722.48000 JPY
250 NZD21806.20000 JPY
500 NZD43612.40000 JPY
1000 NZD87224.80000 JPY
2000 NZD174449.60000 JPY
5000 NZD436124.00000 JPY
10000 NZD872248.00000 JPY