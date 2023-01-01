روبية إندونيسية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل IDR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٠٩٫٧٩ nzd

1.00000 IDR = 0.00011 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:47 UTC
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IDR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.06688.62131.438781.661730.9633518.3084
1GBP1.1524111.22865102.1431.658311.915281.1101721.1019
1USD0.93810.813901183.13441.34971.558850.903617.1749
1INR0.0112840.009790190.012028710.01623520.01875090.01086910.206592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار نيوزيلندي
1 IDR0.00011 NZD
5 IDR0.00055 NZD
10 IDR0.00110 NZD
20 IDR0.00220 NZD
50 IDR0.00549 NZD
100 IDR0.01098 NZD
250 IDR0.02745 NZD
500 IDR0.05490 NZD
1000 IDR0.10979 NZD
2000 IDR0.21958 NZD
5000 IDR0.54896 NZD
10000 IDR1.09792 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الروبية الإندونيسية
1 NZD9108.15000 IDR
5 NZD45540.75000 IDR
10 NZD91081.50000 IDR
20 NZD182163.00000 IDR
50 NZD455407.50000 IDR
100 NZD910815.00000 IDR
250 NZD2277037.50000 IDR
500 NZD4554075.00000 IDR
1000 NZD9108150.00000 IDR
2000 NZD18216300.00000 IDR
5000 NZD45540750.00000 IDR
10000 NZD91081500.00000 IDR