ألف دولار نيوزيلندي إلى روبية إندونيسية

تحويل NZD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nzd
9,531,770 idr

$1.000 NZD = Rp9,532 IDR

Mid-market exchange rate at 09:00
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NZD إلى IDR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.89983.911.3590.852145.945
1 AUD0.67210.5120.60556.4250.9140.57398.141
1 GBP1.3131.95311.18110.1861.7841.119191.648
1 EUR1.1121.6540.847193.3331.5120.948162.33

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الروبية الإندونيسية
1 NZD٩٬٥٣١٫٧٧٠٠٠ IDR
5 NZD٤٧٬٦٥٨٫٨٥٠٠٠ IDR
10 NZD٩٥٬٣١٧٫٧٠٠٠٠ IDR
20 NZD١٩٠٬٦٣٥٫٤٠٠٠٠ IDR
50 NZD٤٧٦٬٥٨٨٫٥٠٠٠٠ IDR
100 NZD٩٥٣٬١٧٧٫٠٠٠٠٠ IDR
250 NZD٢٬٣٨٢٬٩٤٢٫٥٠٠٠٠ IDR
500 NZD٤٬٧٦٥٬٨٨٥٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 NZD٩٬٥٣١٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 NZD١٩٬٠٦٣٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 NZD٤٧٬٦٥٨٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 NZD٩٥٬٣١٧٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار نيوزيلندي
1 IDR٠٫٠٠٠١٠ NZD
5 IDR٠٫٠٠٠٥٢ NZD
10 IDR٠٫٠٠١٠٥ NZD
20 IDR٠٫٠٠٢١٠ NZD
50 IDR٠٫٠٠٥٢٥ NZD
100 IDR٠٫٠١٠٤٩ NZD
250 IDR٠٫٠٢٦٢٣ NZD
500 IDR٠٫٠٥٢٤٦ NZD
1000 IDR٠٫١٠٤٩١ NZD
2000 IDR٠٫٢٠٩٨٢ NZD
5000 IDR٠٫٥٢٤٥٦ NZD
10000 IDR١٫٠٤٩١٢ NZD