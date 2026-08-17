الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية إندونيسية

حوّل CZK إلى IDR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 853.3 IDR
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى IDR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى IDR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى IDR اليوم

CZKIDR
1 CZK853.29 IDR
5 CZK4,266.45 IDR
10 CZK8,532.90 IDR
20 CZK17,065.80 IDR
50 CZK42,664.50 IDR
100 CZK85,329 IDR
250 CZK213,322.50 IDR
500 CZK426,645 IDR
1000 CZK853,290 IDR
2000 CZK1,706,580 IDR
5000 CZK4,266,450 IDR
10000 CZK8,532,900 IDR
IDRCZK
1 IDR0.00 CZK
5 IDR0.01 CZK
10 IDR0.01 CZK
20 IDR0.02 CZK
50 IDR0.06 CZK
100 IDR0.12 CZK
250 IDR0.29 CZK
500 IDR0.59 CZK
1000 IDR1.17 CZK
2000 IDR2.34 CZK
5000 IDR5.86 CZK
10000 IDR11.72 CZK

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