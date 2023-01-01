وون كوري جنوبي إلى فرنك سويسري

تحويل KRW إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
0.67 chf

1.00000 KRW = 0.00067 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:45 UTC
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KRW إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436361.658560.963518.3028
1GBP1.153411.23045102.2931.656861.913161.111321.1124
1USD0.937450.812711183.13451.346551.554850.903317.1583
1INR0.01127660.009775850.012028710.01619720.01870280.01086550.206392

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / الفرنك السويسري
1 KRW0.00067 CHF
5 KRW0.00337 CHF
10 KRW0.00674 CHF
20 KRW0.01348 CHF
50 KRW0.03371 CHF
100 KRW0.06742 CHF
250 KRW0.16855 CHF
500 KRW0.33710 CHF
1000 KRW0.67420 CHF
2000 KRW1.34841 CHF
5000 KRW3.37102 CHF
10000 KRW6.74205 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / وون كوريا الجنوبية
1 CHF1483.23000 KRW
5 CHF7416.15000 KRW
10 CHF14832.30000 KRW
20 CHF29664.60000 KRW
50 CHF74161.50000 KRW
100 CHF148323.00000 KRW
250 CHF370807.50000 KRW
500 CHF741615.00000 KRW
1000 CHF1483230.00000 KRW
2000 CHF2966460.00000 KRW
5000 CHF7416150.00000 KRW
10000 CHF14832300.00000 KRW