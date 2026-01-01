100 مليون وون كوري جنوبي إلى فرنك سويسري

حوّل KRW إلى CHF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0005814 CHF

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى CHF،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى CHF متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى CHF اليوم

KRWCHF
1000 KRW0.58 CHF
2000 KRW1.16 CHF
5000 KRW2.91 CHF
10000 KRW5.81 CHF
20000 KRW11.63 CHF
30000 KRW17.44 CHF
40000 KRW23.26 CHF
50000 KRW29.07 CHF
60000 KRW34.89 CHF
45000000 KRW26,164.17 CHF
75000000 KRW43,606.95 CHF
78000000 KRW45,351.23 CHF
100000000 KRW58,142.60 CHF
330000000 KRW191,870.58 CHF
500000000 KRW290,713 CHF
1800000000 KRW1,046,566.80 CHF
1900000000 KRW1,104,709.40 CHF
10000000000 KRW5,814,260 CHF
15200000000 KRW8,837,675.20 CHF
36100000000 KRW20,989,478.60 CHF
45600000000 KRW26,513,025.60 CHF
CHFKRW
1 CHF1,720 KRW
5 CHF8,600 KRW
10 CHF17,199 KRW
20 CHF34,398 KRW
50 CHF85,996 KRW
100 CHF171,991 KRW
250 CHF429,978 KRW
500 CHF859,955 KRW
1000 CHF1,719,910 KRW
2000 CHF3,439,820 KRW
5000 CHF8,599,550 KRW
10000 CHF17,199,100 KRW

الأسئلة الشائعة