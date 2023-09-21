ريال برازيلي إلى فرنك سويسري

تحويل BRL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٨٤٫٤٢ chf

1.00000 BRL = 0.18442 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064188.46661.435051.659290.9577518.2182
1GBP1.1580111.23235102.4541.661951.921641.1090821.0988
1USD0.939750.811458183.13751.34861.559330.917.1208
1INR0.01130370.009760430.012028310.01622130.01875610.01082540.205934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الفرنك السويسري
1 BRL0.18442 CHF
5 BRL0.92209 CHF
10 BRL1.84419 CHF
20 BRL3.68838 CHF
50 BRL9.22095 CHF
100 BRL18.44190 CHF
250 BRL46.10475 CHF
500 BRL92.20950 CHF
1000 BRL184.41900 CHF
2000 BRL368.83800 CHF
5000 BRL922.09500 CHF
10000 BRL1844.19000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال البرازيلي
1 CHF5.42244 BRL
5 CHF27.11220 BRL
10 CHF54.22440 BRL
20 CHF108.44880 BRL
50 CHF271.12200 BRL
100 CHF542.24400 BRL
250 CHF1355.61000 BRL
500 CHF2711.22000 BRL
1000 CHF5422.44000 BRL
2000 CHF10844.88000 BRL
5000 CHF27112.20000 BRL
10000 CHF54224.40000 BRL