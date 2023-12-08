20 فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

تحويل CHF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

20 chf
112.26 brl

1.00000 CHF = 5.61302 BRL

Mid-market exchange rate at 09:30
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.92790.79627383.38331.35811.51435144.3051.62681
1 EUR1.077710.858289.86221.463621.63201155.5551.75321
1 GBP1.255851.165231104.7171.705571.90179181.2252.04303
1 INR0.01199280.01112820.0095495610.01628740.01816131.730620.01951

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال البرازيلي
1 CHF5.61302 BRL
5 CHF28.06510 BRL
10 CHF56.13020 BRL
20 CHF112.26040 BRL
50 CHF280.65100 BRL
100 CHF561.30200 BRL
250 CHF1403.25500 BRL
500 CHF2806.51000 BRL
1000 CHF5613.02000 BRL
2000 CHF11226.04000 BRL
5000 CHF28065.10000 BRL
10000 CHF56130.20000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الفرنك السويسري
1 BRL0.17816 CHF
5 BRL0.89079 CHF
10 BRL1.78157 CHF
20 BRL3.56314 CHF
50 BRL8.90785 CHF
100 BRL17.81570 CHF
250 BRL44.53925 CHF
500 BRL89.07850 CHF
1000 BRL178.15700 CHF
2000 BRL356.31400 CHF
5000 BRL890.78500 CHF
10000 BRL1781.57000 CHF