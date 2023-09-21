يورو إلى دولار نيوزيلندي

تحويل EUR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٬٧٩٨٫٤٦ nzd

1.00000 EUR = 1.79846 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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EUR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063788.20731.434131.655690.9575518.2104
1GBP1.1579411.23165102.1351.660571.917111.1087921.0857
1USD0.94010.811919182.9251.348251.556540.900217.1199
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625870.01877050.01085560.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / دولار نيوزيلندي
1 EUR1.79846 NZD
5 EUR8.99230 NZD
10 EUR17.98460 NZD
20 EUR35.96920 NZD
50 EUR89.92300 NZD
100 EUR179.84600 NZD
250 EUR449.61500 NZD
500 EUR899.23000 NZD
1000 EUR1798.46000 NZD
2000 EUR3596.92000 NZD
5000 EUR8992.30000 NZD
10000 EUR17984.60000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / اليورو
1 NZD0.55603 EUR
5 NZD2.78016 EUR
10 NZD5.56031 EUR
20 NZD11.12062 EUR
50 NZD27.80155 EUR
100 NZD55.60310 EUR
250 NZD139.00775 EUR
500 NZD278.01550 EUR
1000 NZD556.03100 EUR
2000 NZD1112.06200 EUR
5000 NZD2780.15500 EUR
10000 NZD5560.31000 EUR