500 يورو إلى دولار نيوزيلندي

تحويل EUR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

500 eur
873.82 nzd

€1.000 EUR = $1.748 NZD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار نيوزيلندي
1 EUR١٫٧٤٧٦٥ NZD
5 EUR٨٫٧٣٨٢٥ NZD
10 EUR١٧٫٤٧٦٥٠ NZD
20 EUR٣٤٫٩٥٣٠٠ NZD
50 EUR٨٧٫٣٨٢٥٠ NZD
100 EUR١٧٤٫٧٦٥٠٠ NZD
250 EUR٤٣٦٫٩١٢٥٠ NZD
500 EUR٨٧٣٫٨٢٥٠٠ NZD
1000 EUR١٬٧٤٧٫٦٥٠٠٠ NZD
2000 EUR٣٬٤٩٥٫٣٠٠٠٠ NZD
5000 EUR٨٬٧٣٨٫٢٥٠٠٠ NZD
10000 EUR١٧٬٤٧٦٫٥٠٠٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / اليورو
1 NZD٠٫٥٧٢٢٠ EUR
5 NZD٢٫٨٦٠٩٩ EUR
10 NZD٥٫٧٢١٩٧ EUR
20 NZD١١٫٤٤٣٩٤ EUR
50 NZD٢٨٫٦٠٩٨٥ EUR
100 NZD٥٧٫٢١٩٧٠ EUR
250 NZD١٤٣٫٠٤٩٢٥ EUR
500 NZD٢٨٦٫٠٩٨٥٠ EUR
1000 NZD٥٧٢٫١٩٧٠٠ EUR
2000 NZD١٬١٤٤٫٣٩٤٠٠ EUR
5000 NZD٢٬٨٦٠٫٩٨٥٠٠ EUR
10000 NZD٥٬٧٢١٫٩٧٠٠٠ EUR