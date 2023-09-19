كرونة نروجية إلى ريال برازيلي

تحويل NOK إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
458.07 brl

1.00000 NOK = 0.45807 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:7 UTC
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NOK إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436571.663260.9643518.3592
1GBP1.15311.22895102.1591.656321.917691.111921.1676
1USD0.93820.813703183.1271.347751.560430.9047517.2241
1INR0.0112860.009788670.012029810.01621310.01877160.01088390.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الريال البرازيلي
1 NOK0.45807 BRL
5 NOK2.29036 BRL
10 NOK4.58072 BRL
20 NOK9.16144 BRL
50 NOK22.90360 BRL
100 NOK45.80720 BRL
250 NOK114.51800 BRL
500 NOK229.03600 BRL
1000 NOK458.07200 BRL
2000 NOK916.14400 BRL
5000 NOK2290.36000 BRL
10000 NOK4580.72000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / كروني نرويجي
1 BRL2.18306 NOK
5 BRL10.91530 NOK
10 BRL21.83060 NOK
20 BRL43.66120 NOK
50 BRL109.15300 NOK
100 BRL218.30600 NOK
250 BRL545.76500 NOK
500 BRL1091.53000 NOK
1000 BRL2183.06000 NOK
2000 BRL4366.12000 NOK
5000 BRL10915.30000 NOK
10000 BRL21830.60000 NOK