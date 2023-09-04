5 ريال برازيلي إلى كرونة نروجية

تحويل BRL إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
١٠٫٧٧ nok

1.00000 BRL = 2.15410 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:31 UTC
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BRL إلى NOK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078589.16931.465571.666670.95418.3893
1GBP1.1683611.26015104.1881.712421.947381.1146221.4866
1USD0.92720.793556182.6791.35891.545360.884617.0508
1INR0.01121460.009598040.01209510.01643590.0186910.01069920.206229

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / كروني نرويجي
1 BRL2.15410 NOK
5 BRL10.77050 NOK
10 BRL21.54100 NOK
20 BRL43.08200 NOK
50 BRL107.70500 NOK
100 BRL215.41000 NOK
250 BRL538.52500 NOK
500 BRL1077.05000 NOK
1000 BRL2154.10000 NOK
2000 BRL4308.20000 NOK
5000 BRL10770.50000 NOK
10000 BRL21541.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الريال البرازيلي
1 NOK0.46423 BRL
5 NOK2.32116 BRL
10 NOK4.64231 BRL
20 NOK9.28462 BRL
50 NOK23.21155 BRL
100 NOK46.42310 BRL
250 NOK116.05775 BRL
500 NOK232.11550 BRL
1000 NOK464.23100 BRL
2000 NOK928.46200 BRL
5000 NOK2321.15500 BRL
10000 NOK4642.31000 BRL