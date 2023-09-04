100 ريال برازيلي إلى كرونة نروجية

تحويل BRL إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ brl
٢١٥٫٥٣ nok

1.00000 BRL = 2.15532 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:30 UTC
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BRL إلى NOK مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.16931.465571.666920.95418.3911
1GBP1.168511.2603104.21.712621.947911.1147521.4913
1USD0.92720.793462182.6791.35891.54560.884617.0525
1INR0.01121460.00959690.01209510.01643590.01869390.01069920.206249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / كروني نرويجي
1 BRL2.15532 NOK
5 BRL10.77660 NOK
10 BRL21.55320 NOK
20 BRL43.10640 NOK
50 BRL107.76600 NOK
100 BRL215.53200 NOK
250 BRL538.83000 NOK
500 BRL1077.66000 NOK
1000 BRL2155.32000 NOK
2000 BRL4310.64000 NOK
5000 BRL10776.60000 NOK
10000 BRL21553.20000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الريال البرازيلي
1 NOK0.46397 BRL
5 NOK2.31984 BRL
10 NOK4.63969 BRL
20 NOK9.27938 BRL
50 NOK23.19845 BRL
100 NOK46.39690 BRL
250 NOK115.99225 BRL
500 NOK231.98450 BRL
1000 NOK463.96900 BRL
2000 NOK927.93800 BRL
5000 NOK2319.84500 BRL
10000 NOK4639.69000 BRL