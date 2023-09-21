ريال برازيلي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل BRL إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٣٬٨٧٠٫٨٢ zar

1.00000 BRL = 3.87082 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:24 UTC
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BRL إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064188.48261.435681.659290.957718.2127
1GBP1.1575411.2318102.4271.661941.920791.1085821.083
1USD0.939750.81182183.15251.34921.559330.8999517.1156
1INR0.01130170.009763030.012026110.01622560.01875270.01082290.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / راند جنوب أفريقيا
1 BRL3.87082 ZAR
5 BRL19.35410 ZAR
10 BRL38.70820 ZAR
20 BRL77.41640 ZAR
50 BRL193.54100 ZAR
100 BRL387.08200 ZAR
250 BRL967.70500 ZAR
500 BRL1935.41000 ZAR
1000 BRL3870.82000 ZAR
2000 BRL7741.64000 ZAR
5000 BRL19354.10000 ZAR
10000 BRL38708.20000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الريال البرازيلي
1 ZAR0.25834 BRL
5 ZAR1.29171 BRL
10 ZAR2.58343 BRL
20 ZAR5.16686 BRL
50 ZAR12.91715 BRL
100 ZAR25.83430 BRL
250 ZAR64.58575 BRL
500 ZAR129.17150 BRL
1000 ZAR258.34300 BRL
2000 ZAR516.68600 BRL
5000 ZAR1291.71500 BRL
10000 ZAR2583.43000 BRL