1 ريال برازيلي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل BRL إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١ brl
٣٫٧٩ zar

1.00000 BRL = 3.79237 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BRL إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855951.078589.18011.465361.668080.9541518.4017
1GBP1.1682911.26104.1881.711961.948811.1147321.4985
1USD0.92720.793651182.6891.35871.546670.884717.0623
1INR0.01121330.009598020.012093510.01643140.01870470.01069910.206343

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / راند جنوب أفريقيا
1 BRL3.79237 ZAR
5 BRL18.96185 ZAR
10 BRL37.92370 ZAR
20 BRL75.84740 ZAR
50 BRL189.61850 ZAR
100 BRL379.23700 ZAR
250 BRL948.09250 ZAR
500 BRL1896.18500 ZAR
1000 BRL3792.37000 ZAR
2000 BRL7584.74000 ZAR
5000 BRL18961.85000 ZAR
10000 BRL37923.70000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الريال البرازيلي
1 ZAR0.26369 BRL
5 ZAR1.31844 BRL
10 ZAR2.63687 BRL
20 ZAR5.27374 BRL
50 ZAR13.18435 BRL
100 ZAR26.36870 BRL
250 ZAR65.92175 BRL
500 ZAR131.84350 BRL
1000 ZAR263.68700 BRL
2000 ZAR527.37400 BRL
5000 ZAR1318.43500 BRL
10000 ZAR2636.87000 BRL