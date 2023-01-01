روبية إندونيسية إلى فرنك سويسري

تحويل IDR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٥٨٫٧٠ chf

1.00000 IDR = 0.00006 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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IDR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الفرنك السويسري
1 IDR0.00006 CHF
5 IDR0.00029 CHF
10 IDR0.00059 CHF
20 IDR0.00117 CHF
50 IDR0.00294 CHF
100 IDR0.00587 CHF
250 IDR0.01468 CHF
500 IDR0.02935 CHF
1000 IDR0.05870 CHF
2000 IDR0.11740 CHF
5000 IDR0.29351 CHF
10000 IDR0.58702 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبية الإندونيسية
1 CHF17035.10000 IDR
5 CHF85175.50000 IDR
10 CHF170351.00000 IDR
20 CHF340702.00000 IDR
50 CHF851755.00000 IDR
100 CHF1703510.00000 IDR
250 CHF4258775.00000 IDR
500 CHF8517550.00000 IDR
1000 CHF17035100.00000 IDR
2000 CHF34070200.00000 IDR
5000 CHF85175500.00000 IDR
10000 CHF170351000.00000 IDR