كرونة دنماركية إلى فرنك سويسري

تحويل DKK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١٢٩٫٦١ chf

1.00000 DKK = 0.12961 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:30 UTC
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DKK إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.0658588.61571.438261.663440.9661518.2305
1GBP1.154211.23015102.2761.659961.919861.1151321.0407
1USD0.938250.812909183.14091.34941.560670.906517.1042
1INR0.01128470.009777490.012027810.01623030.01877140.01090320.205725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / الفرنك السويسري
1 DKK0.12961 CHF
5 DKK0.64806 CHF
10 DKK1.29612 CHF
20 DKK2.59224 CHF
50 DKK6.48060 CHF
100 DKK12.96120 CHF
250 DKK32.40300 CHF
500 DKK64.80600 CHF
1000 DKK129.61200 CHF
2000 DKK259.22400 CHF
5000 DKK648.06000 CHF
10000 DKK1296.12000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / كرونة دانمركية
1 CHF7.71531 DKK
5 CHF38.57655 DKK
10 CHF77.15310 DKK
20 CHF154.30620 DKK
50 CHF385.76550 DKK
100 CHF771.53100 DKK
250 CHF1928.82750 DKK
500 CHF3857.65500 DKK
1000 CHF7715.31000 DKK
2000 CHF15430.62000 DKK
5000 CHF38576.55000 DKK
10000 CHF77153.10000 DKK