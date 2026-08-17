10 كرونة دنماركية إلى فرنك سويسري

حوّل DKK إلى CHF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 0.1256 CHF
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى CHF،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى CHF متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى CHF اليوم

DKKCHF
1 DKK0.13 CHF
5 DKK0.63 CHF
10 DKK1.26 CHF
20 DKK2.51 CHF
50 DKK6.28 CHF
100 DKK12.56 CHF
250 DKK31.40 CHF
500 DKK62.80 CHF
1000 DKK125.60 CHF
2000 DKK251.21 CHF
5000 DKK628.03 CHF
10000 DKK1,256.05 CHF
CHFDKK
1 CHF7.96 DKK
5 CHF39.81 DKK
10 CHF79.61 DKK
20 CHF159.23 DKK
50 CHF398.07 DKK
100 CHF796.15 DKK
250 CHF1,990.37 DKK
500 CHF3,980.74 DKK
1000 CHF7,961.48 DKK
2000 CHF15,922.96 DKK
5000 CHF39,807.40 DKK
10000 CHF79,614.80 DKK

الأسئلة الشائعة