جنيه إسترليني إلى كرونة سويدية

تحويل GBP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
13764.90 sek

1.00000 GBP = 13.76490 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:55 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

GBP إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0632588.171.433631.654610.9572518.2108
1GBP1.1583511.2316102.131.660631.916591.1088321.0942
1USD0.940550.811952182.9251.348351.556180.900317.1275
1INR0.01134170.00979140.012059110.01625990.01876610.01085680.206542

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه استرليني / الكرونا السويدية
1 GBP13.76490 SEK
5 GBP68.82450 SEK
10 GBP137.64900 SEK
20 GBP275.29800 SEK
50 GBP688.24500 SEK
100 GBP1376.49000 SEK
250 GBP3441.22500 SEK
500 GBP6882.45000 SEK
1000 GBP13764.90000 SEK
2000 GBP27529.80000 SEK
5000 GBP68824.50000 SEK
10000 GBP137649.00000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / جنيه استرليني
1 SEK0.07265 GBP
5 SEK0.36324 GBP
10 SEK0.72649 GBP
20 SEK1.45298 GBP
50 SEK3.63244 GBP
100 SEK7.26488 GBP
250 SEK18.16220 GBP
500 SEK36.32440 GBP
1000 SEK72.64880 GBP
2000 SEK145.29760 GBP
5000 SEK363.24400 GBP
10000 SEK726.48800 GBP