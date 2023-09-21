يوان صيني إلى كرونة سويدية

تحويل CNY إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬٥٢٢٫٨٤ sek

1.00000 CNY = 1.52284 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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CNY إلى SEK مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065888.59751.437551.662460.964518.2064
1GBP1.1555411.2316102.381.661181.921071.1145121.0387
1USD0.938250.811952183.12771.34881.559820.90517.0824
1INR0.0112870.009767530.012029710.01622560.01876410.01088690.205496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الكرونا السويدية
1 CNY1.52284 SEK
5 CNY7.61420 SEK
10 CNY15.22840 SEK
20 CNY30.45680 SEK
50 CNY76.14200 SEK
100 CNY152.28400 SEK
250 CNY380.71000 SEK
500 CNY761.42000 SEK
1000 CNY1522.84000 SEK
2000 CNY3045.68000 SEK
5000 CNY7614.20000 SEK
10000 CNY15228.40000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Chinese Yuan RMB
1 SEK0.65667 CNY
5 SEK3.28335 CNY
10 SEK6.56670 CNY
20 SEK13.13340 CNY
50 SEK32.83350 CNY
100 SEK65.66700 CNY
250 SEK164.16750 CNY
500 SEK328.33500 CNY
1000 SEK656.67000 CNY
2000 SEK1313.34000 CNY
5000 SEK3283.35000 CNY
10000 SEK6566.70000 CNY