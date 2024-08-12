5 يوان صيني إلى كرونة سويدية

تحويل CNY إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
7.33 sek

¥1.000 CNY = kr1.466 SEK

Mid-market exchange rate at 10:20
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CNY إلى SEK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51683.9521.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1780.965
1 EUR1.0938.5181.510.8561.65691.7431.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الكرونا السويدية
1 CNY١٫٤٦٥٧١ SEK
5 CNY٧٫٣٢٨٥٥ SEK
10 CNY١٤٫٦٥٧١٠ SEK
20 CNY٢٩٫٣١٤٢٠ SEK
50 CNY٧٣٫٢٨٥٥٠ SEK
100 CNY١٤٦٫٥٧١٠٠ SEK
250 CNY٣٦٦٫٤٢٧٥٠ SEK
500 CNY٧٣٢٫٨٥٥٠٠ SEK
1000 CNY١٬٤٦٥٫٧١٠٠٠ SEK
2000 CNY٢٬٩٣١٫٤٢٠٠٠ SEK
5000 CNY٧٬٣٢٨٫٥٥٠٠٠ SEK
10000 CNY١٤٬٦٥٧٫١٠٠٠٠ SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Chinese Yuan RMB
1 SEK٠٫٦٨٢٢٦ CNY
5 SEK٣٫٤١١٣١ CNY
10 SEK٦٫٨٢٢٦٣ CNY
20 SEK١٣٫٦٤٥٢٦ CNY
50 SEK٣٤٫١١٣١٥ CNY
100 SEK٦٨٫٢٢٦٣٠ CNY
250 SEK١٧٠٫٥٦٥٧٥ CNY
500 SEK٣٤١٫١٣١٥٠ CNY
1000 SEK٦٨٢٫٢٦٣٠٠ CNY
2000 SEK١٬٣٦٤٫٥٢٦٠٠ CNY
5000 SEK٣٬٤١١٫٣١٥٠٠ CNY
10000 SEK٦٬٨٢٢٫٦٣٠٠٠ CNY