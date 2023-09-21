الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة سويدية

تحويل CZK إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
4880.50 sek

1.00000 CZK = 0.48805 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:9 UTC
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CZK إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065988.62961.438431.664040.967518.2334
1GBP1.1541311.23015102.2871.660091.920461.1166321.0431
1USD0.93820.812909183.151.34951.561160.907717.1061
1INR0.01128290.009776420.012026510.01622970.01877520.01091640.205726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الكرونا السويدية
1 CZK0.48805 SEK
5 CZK2.44025 SEK
10 CZK4.88050 SEK
20 CZK9.76100 SEK
50 CZK24.40250 SEK
100 CZK48.80500 SEK
250 CZK122.01250 SEK
500 CZK244.02500 SEK
1000 CZK488.05000 SEK
2000 CZK976.10000 SEK
5000 CZK2440.25000 SEK
10000 CZK4880.50000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 SEK2.04897 CZK
5 SEK10.24485 CZK
10 SEK20.48970 CZK
20 SEK40.97940 CZK
50 SEK102.44850 CZK
100 SEK204.89700 CZK
250 SEK512.24250 CZK
500 SEK1024.48500 CZK
1000 SEK2048.97000 CZK
2000 SEK4097.94000 CZK
5000 SEK10244.85000 CZK
10000 SEK20489.70000 CZK