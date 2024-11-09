Чешские кроны в шведские кроны

Сконвертируйте CZK в SEK по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = kr0,4588 SEK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к SEK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SEK
1 CZK в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,46180,4618
Низкий0,44820,4475
В среднем0,45410,4532
Изменение2.32%0.83%
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Соотношение 1 CZK к SEK

За последние 30 дней максимальный курс CZK к SEK составил 0,4618, а минимальный — 0,4482. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4541. Изменение курса CZK к SEK в процентном соотношении составило 2.32.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к SEK составил 0,4618, а минимальный — 0,4475. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4532. Изменение курса CZK к SEK в процентном соотношении составило 0.83.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Шведская крона
1 CZK0,45878 SEK
5 CZK2,29388 SEK
10 CZK4,58775 SEK
20 CZK9,17550 SEK
50 CZK22,93875 SEK
100 CZK45,87750 SEK
250 CZK114,69375 SEK
500 CZK229,38750 SEK
1000 CZK458,77500 SEK
2000 CZK917,55000 SEK
5000 CZK2 293,87500 SEK
10000 CZK4 587,75000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Чешская крона
1 SEK2,17972 CZK
5 SEK10,89860 CZK
10 SEK21,79720 CZK
20 SEK43,59440 CZK
50 SEK108,98600 CZK
100 SEK217,97200 CZK
250 SEK544,93000 CZK
500 SEK1 089,86000 CZK
1000 SEK2 179,72000 CZK
2000 SEK4 359,44000 CZK
5000 SEK10 898,60000 CZK
10000 SEK21 797,20000 CZK