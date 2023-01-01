روبية هندية إلى كرونة سويدية

تحويل INR إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٬٣٤٧٫٨٦ sek

1.00000 INR = 0.13479 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:10 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

INR إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063288.16591.433621.655430.957318.2095
1GBP1.1579411.23115102.0931.660081.916931.108521.086
1USD0.940550.812249182.9251.34841.557030.900417.1271
1INR0.01134230.009794980.012059110.01626050.01877630.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / الكرونا السويدية
1 INR0.13479 SEK
5 INR0.67393 SEK
10 INR1.34786 SEK
20 INR2.69572 SEK
50 INR6.73930 SEK
100 INR13.47860 SEK
250 INR33.69650 SEK
500 INR67.39300 SEK
1000 INR134.78600 SEK
2000 INR269.57200 SEK
5000 INR673.93000 SEK
10000 INR1347.86000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / الروبية الهندية
1 SEK7.41919 INR
5 SEK37.09595 INR
10 SEK74.19190 INR
20 SEK148.38380 INR
50 SEK370.95950 INR
100 SEK741.91900 INR
250 SEK1854.79750 INR
500 SEK3709.59500 INR
1000 SEK7419.19000 INR
2000 SEK14838.38000 INR
5000 SEK37095.95000 INR
10000 SEK74191.90000 INR