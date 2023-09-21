يورو إلى درهم إماراتي

تحويل EUR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٬٩٠٨٫٨١ aed

1.00000 EUR = 3.90881 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 0:29 UTC
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EUR إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064288.24881.434281.654670.957818.2057
1GBP1.1578111.2321102.1721.660561.915731.1089521.078
1USD0.939650.811622182.9251.347751.554850.917.1074
1INR0.01133160.009787430.012059110.01625260.018750.01085320.2063

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 EUR3.90881 AED
5 EUR19.54405 AED
10 EUR39.08810 AED
20 EUR78.17620 AED
50 EUR195.44050 AED
100 EUR390.88100 AED
250 EUR977.20250 AED
500 EUR1954.40500 AED
1000 EUR3908.81000 AED
2000 EUR7817.62000 AED
5000 EUR19544.05000 AED
10000 EUR39088.10000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / اليورو
1 AED0.25583 EUR
5 AED1.27916 EUR
10 AED2.55833 EUR
20 AED5.11666 EUR
50 AED12.79165 EUR
100 AED25.58330 EUR
250 AED63.95825 EUR
500 AED127.91650 EUR
1000 AED255.83300 EUR
2000 AED511.66600 EUR
5000 AED1279.16500 EUR
10000 AED2558.33000 EUR