فورنت مجري إلى درهم إماراتي

تحويل HUF إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٠١ aed

1.00000 HUF = 0.01010 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 14:22 UTC
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HUF إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.65391.43941.661470.964218.3348
1GBP1.152811.22945102.1991.659331.915331.1115321.1362
1USD0.937650.813372183.1261.349651.557880.904117.1916
1INR0.01127980.009784810.012029910.01623620.01874110.01087630.206814

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
2000 HUF20.20000 AED
5000 HUF50.50000 AED
10000 HUF101.00000 AED
15000 HUF151.50000 AED
20000 HUF202.00000 AED
30000 HUF303.00000 AED
40000 HUF404.00000 AED
50000 HUF505.00000 AED
60000 HUF606.00000 AED
100000 HUF1010.00000 AED
150000 HUF1515.00000 AED
200000 HUF2020.00000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Hungarian Forint
1 AED99.00950 HUF
5 AED495.04750 HUF
10 AED990.09500 HUF
20 AED1980.19000 HUF
50 AED4950.47500 HUF
100 AED9900.95000 HUF
250 AED24752.37500 HUF
500 AED49504.75000 HUF
1000 AED99009.50000 HUF
2000 AED198019.00000 HUF
5000 AED495047.50000 HUF
10000 AED990095.00000 HUF