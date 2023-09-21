فورنت مجري إلى درهم إماراتي
تحويل HUF إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|2000 HUF
|20.20000 AED
|5000 HUF
|50.50000 AED
|10000 HUF
|101.00000 AED
|15000 HUF
|151.50000 AED
|20000 HUF
|202.00000 AED
|30000 HUF
|303.00000 AED
|40000 HUF
|404.00000 AED
|50000 HUF
|505.00000 AED
|60000 HUF
|606.00000 AED
|100000 HUF
|1010.00000 AED
|150000 HUF
|1515.00000 AED
|200000 HUF
|2020.00000 AED
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Hungarian Forint
|1 AED
|99.00950 HUF
|5 AED
|495.04750 HUF
|10 AED
|990.09500 HUF
|20 AED
|1980.19000 HUF
|50 AED
|4950.47500 HUF
|100 AED
|9900.95000 HUF
|250 AED
|24752.37500 HUF
|500 AED
|49504.75000 HUF
|1000 AED
|99009.50000 HUF
|2000 AED
|198019.00000 HUF
|5000 AED
|495047.50000 HUF
|10000 AED
|990095.00000 HUF