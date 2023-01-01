5 درهم إماراتي إلى فورنت مجري

تحويل AED إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

٥ aed
٤٨٢ huf

1.00000 AED = 96.46590 HUF

Mid-market exchange rate at 16:47
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.930250.79770355.51051.359617.3694
1 INR0.01198313.400190.0111470.00955890.6651840.01629210.208138
1 PKR0.003524230.29410110.003278350.002811290.1956320.004791540.0612137
1 EUR1.07589.7101305.03110.857559.67381.4615718.6721

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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1 AED96.46590 HUF
5 AED482.32950 HUF
10 AED964.65900 HUF
20 AED1929.31800 HUF
50 AED4823.29500 HUF
100 AED9646.59000 HUF
250 AED24116.47500 HUF
500 AED48232.95000 HUF
1000 AED96465.90000 HUF
2000 AED192931.80000 HUF
5000 AED482329.50000 HUF
10000 AED964659.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
2000 HUF20.73280 AED
5000 HUF51.83200 AED
10000 HUF103.66400 AED
15000 HUF155.49600 AED
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40000 HUF414.65600 AED
50000 HUF518.32000 AED
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