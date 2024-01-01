5 дирхамов ОАЭ в венгерские форинты
Сконвертируйте AED в HUF по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AED к HUF
1 AED = 103,36900 HUF
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 AED в HUF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|103,9660
|103,9660
|Низкий
|99,9121
|95,7469
|В среднем
|101,4024
|98,5605
|Изменение
|3.44%
|5.09%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к HUF
За последние 30 дней максимальный курс AED к HUF составил 103,9660, а минимальный — 99,9121. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 101,4024. Изменение курса AED к HUF в процентном соотношении составило 3.44.
За последние 90 дней максимальный курс AED к HUF составил 103,9660, а минимальный — 95,7469. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 98,5605. Изменение курса AED к HUF в процентном соотношении составило 5.09.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в венгерские форинты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Венгерский форинт
|1 AED
|103,36900 HUF
|5 AED
|516,84500 HUF
|10 AED
|1 033,69000 HUF
|20 AED
|2 067,38000 HUF
|50 AED
|5 168,45000 HUF
|100 AED
|10 336,90000 HUF
|250 AED
|25 842,25000 HUF
|500 AED
|51 684,50000 HUF
|1000 AED
|103 369,00000 HUF
|2000 AED
|206 738,00000 HUF
|5000 AED
|516 845,00000 HUF
|10000 AED
|1 033 690,00000 HUF
|Обменные курсы Венгерский форинт / Дирхам ОАЭ
|2000 HUF
|19,34806 AED
|5000 HUF
|48,37015 AED
|10000 HUF
|96,74030 AED
|15000 HUF
|145,11045 AED
|20000 HUF
|193,48060 AED
|30000 HUF
|290,22090 AED
|40000 HUF
|386,96120 AED
|50000 HUF
|483,70150 AED
|60000 HUF
|580,44180 AED
|100000 HUF
|967,40300 AED
|150000 HUF
|1 451,10450 AED
|200000 HUF
|1 934,80600 AED