Румынские леи в венгерские форинты

Сконвертируйте RON в HUF по реальному обменному курсу

1000 ron
77517 huf

1.00000 RON = 77.51700 HUF

Среднерыночный курс в 5:5 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса RON к HUF

1 мин. назад 1 RON → 0 HUF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.0753589.14651.457261.67670.958318.5338
1GBP1.1619811.24955103.5881.693331.948311.1135321.5361
1USD0.929950.800288182.91.355151.559210.8911517.2351
1INR0.01121750.009653660.012062710.01634680.01880830.01074970.207902

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Венгерский форинт
1 RON77.51700 HUF
5 RON387.58500 HUF
10 RON775.17000 HUF
20 RON1550.34000 HUF
50 RON3875.85000 HUF
100 RON7751.70000 HUF
250 RON19379.25000 HUF
500 RON38758.50000 HUF
1000 RON77517.00000 HUF
2000 RON155034.00000 HUF
5000 RON387585.00000 HUF
10000 RON775170.00000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Румынский лей
2000 HUF25.80080 RON
5000 HUF64.50200 RON
10000 HUF129.00400 RON
15000 HUF193.50600 RON
20000 HUF258.00800 RON
30000 HUF387.01200 RON
40000 HUF516.01600 RON
50000 HUF645.02000 RON
60000 HUF774.02400 RON
100000 HUF1290.04000 RON
150000 HUF1935.06000 RON
200000 HUF2580.08000 RON