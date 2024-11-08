Швейцарские франки в венгерские форинты
Сконвертируйте CHF в HUF по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CHF к HUF
1 CHF = 433,87200 HUF
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 CHF в HUF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|436,0360
|436,0360
|Низкий
|423,8190
|412,2240
|В среднем
|430,1096
|422,7145
|Изменение
|2.39%
|3.96%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CHF к HUF
За последние 30 дней максимальный курс CHF к HUF составил 436,0360, а минимальный — 423,8190. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 430,1096. Изменение курса CHF к HUF в процентном соотношении составило 2.39.
За последние 90 дней максимальный курс CHF к HUF составил 436,0360, а минимальный — 412,2240. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 422,7145. Изменение курса CHF к HUF в процентном соотношении составило 3.96.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в венгерские форинты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Швейцарский франк / Венгерский форинт
|1 CHF
|433,87200 HUF
|5 CHF
|2 169,36000 HUF
|10 CHF
|4 338,72000 HUF
|20 CHF
|8 677,44000 HUF
|50 CHF
|21 693,60000 HUF
|100 CHF
|43 387,20000 HUF
|250 CHF
|108 468,00000 HUF
|500 CHF
|216 936,00000 HUF
|1000 CHF
|433 872,00000 HUF
|2000 CHF
|867 744,00000 HUF
|5000 CHF
|2 169 360,00000 HUF
|10000 CHF
|4 338 720,00000 HUF
|Обменные курсы Венгерский форинт / Швейцарский франк
|2000 HUF
|4,60966 CHF
|5000 HUF
|11,52415 CHF
|10000 HUF
|23,04830 CHF
|15000 HUF
|34,57245 CHF
|20000 HUF
|46,09660 CHF
|30000 HUF
|69,14490 CHF
|40000 HUF
|92,19320 CHF
|50000 HUF
|115,24150 CHF
|60000 HUF
|138,28980 CHF
|100000 HUF
|230,48300 CHF
|150000 HUF
|345,72450 CHF
|200000 HUF
|460,96600 CHF