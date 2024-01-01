История обменного курса швейцарский франк–венгерские форинты

Обменный курс швейцарских франка/венгерские форинты сейчас составляет 441,690, отражая изменение в размере 0.341% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/венгерские форинты колебался между максимумом, который 22-11-2024 дошел до 444,827, и минимумом, равным 436,131, на 20-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 22-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.562%.