История обменного курса дирхам ОАЭ–венгерские форинты

Обменный курс дирхама ОАЭ/венгерские форинты сейчас составляет 103,369, отражая изменение в размере 1.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.747% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 104,656, и минимумом, равным 101,717, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.022%.