венгерский форинт дирхамы ОАЭ История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса венгерский форинт дирхамы ОАЭ. Это сводная страница венгерский форинт (HUF) дирхамы ОАЭ (AED) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные HUF и AED за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

10 000 huf
102,30 aed

Ft1,000 HUF = د.إ0,01023 AED

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.
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История обменного курса венгерский форинт–дирхамы ОАЭ

Обменный курс венгерский форинт/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере -0.488% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.893% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,010, и минимумом, равным 0,010, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.430% увеличение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9190,7731,3711,34518,28383,6411,493
1 EUR1,08910,8421,4921,46419,90291,0481,625
1 GBP1,2931,18811,7721,73923,639108,1441,93
1 CAD0,730,670,56410,98113,33861,0191,089

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Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе