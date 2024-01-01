1 тысяча дирхамов ОАЭ в венгерские форинты

Сконвертируйте AED в HUF по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Ft103,4 HUF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к HUF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HUF
1 AED в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий103,9660103,9660
Низкий99,912195,7469
В среднем101,402498,5605
Изменение3.44%5.09%
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Соотношение 1 AED к HUF

За последние 30 дней максимальный курс AED к HUF составил 103,9660, а минимальный — 99,9121. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 101,4024. Изменение курса AED к HUF в процентном соотношении составило 3.44.

За последние 90 дней максимальный курс AED к HUF составил 103,9660, а минимальный — 95,7469. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 98,5605. Изменение курса AED к HUF в процентном соотношении составило 5.09.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Венгерский форинт
1 AED103,36900 HUF
5 AED516,84500 HUF
10 AED1 033,69000 HUF
20 AED2 067,38000 HUF
50 AED5 168,45000 HUF
100 AED10 336,90000 HUF
250 AED25 842,25000 HUF
500 AED51 684,50000 HUF
1000 AED103 369,00000 HUF
2000 AED206 738,00000 HUF
5000 AED516 845,00000 HUF
10000 AED1 033 690,00000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Дирхам ОАЭ
2000 HUF19,34806 AED
5000 HUF48,37015 AED
10000 HUF96,74030 AED
15000 HUF145,11045 AED
20000 HUF193,48060 AED
30000 HUF290,22090 AED
40000 HUF386,96120 AED
50000 HUF483,70150 AED
60000 HUF580,44180 AED
100000 HUF967,40300 AED
150000 HUF1 451,10450 AED
200000 HUF1 934,80600 AED