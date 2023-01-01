درهم إماراتي إلى روبية هندية

تحويل AED إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٢٬٥٧٦٫٩٠ inr

1.00000 AED = 22.57690 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
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AED إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 INR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656520.9576518.2127
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918471.109121.0927
1USD0.94020.811787182.9251.348151.557390.900317.1228
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01878070.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الروبية الهندية
1 AED22.57690 INR
5 AED112.88450 INR
10 AED225.76900 INR
20 AED451.53800 INR
50 AED1128.84500 INR
100 AED2257.69000 INR
250 AED5644.22500 INR
500 AED11288.45000 INR
1000 AED22576.90000 INR
2000 AED45153.80000 INR
5000 AED112884.50000 INR
10000 AED225769.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 INR0.04429 AED
5 INR0.22146 AED
10 INR0.44293 AED
20 INR0.88586 AED
50 INR2.21465 AED
100 INR4.42930 AED
250 INR11.07325 AED
500 INR22.14650 AED
1000 INR44.29300 AED
2000 INR88.58600 AED
5000 INR221.46500 AED
10000 INR442.93000 AED