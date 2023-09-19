الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فورنت مجري
تحويل CZK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Hungarian Forint
|1 CZK
|15.78860 HUF
|5 CZK
|78.94300 HUF
|10 CZK
|157.88600 HUF
|20 CZK
|315.77200 HUF
|50 CZK
|789.43000 HUF
|100 CZK
|1578.86000 HUF
|250 CZK
|3947.15000 HUF
|500 CZK
|7894.30000 HUF
|1000 CZK
|15788.60000 HUF
|2000 CZK
|31577.20000 HUF
|5000 CZK
|78943.00000 HUF
|10000 CZK
|157886.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الجمهورية التشيكية كورونا
|2000 HUF
|126.67340 CZK
|5000 HUF
|316.68350 CZK
|10000 HUF
|633.36700 CZK
|15000 HUF
|950.05050 CZK
|20000 HUF
|1266.73400 CZK
|30000 HUF
|1900.10100 CZK
|40000 HUF
|2533.46800 CZK
|50000 HUF
|3166.83500 CZK
|60000 HUF
|3800.20200 CZK
|100000 HUF
|6333.67000 CZK
|150000 HUF
|9500.50500 CZK
|200000 HUF
|12667.34000 CZK