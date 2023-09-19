الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فورنت مجري

تحويل CZK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
157886 huf

1.00000 CZK = 15.78860 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:3 UTC
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CZK إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.59521.438241.663490.96718.2259
1GBP1.1543311.23045102.2821.660431.920481.1162421.0416
1USD0.938250.812711183.12551.349451.560790.907317.1007
1INR0.01128730.009776910.0120310.01623390.01877630.01091480.205721

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Hungarian Forint
1 CZK15.78860 HUF
5 CZK78.94300 HUF
10 CZK157.88600 HUF
20 CZK315.77200 HUF
50 CZK789.43000 HUF
100 CZK1578.86000 HUF
250 CZK3947.15000 HUF
500 CZK7894.30000 HUF
1000 CZK15788.60000 HUF
2000 CZK31577.20000 HUF
5000 CZK78943.00000 HUF
10000 CZK157886.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الجمهورية التشيكية كورونا
2000 HUF126.67340 CZK
5000 HUF316.68350 CZK
10000 HUF633.36700 CZK
15000 HUF950.05050 CZK
20000 HUF1266.73400 CZK
30000 HUF1900.10100 CZK
40000 HUF2533.46800 CZK
50000 HUF3166.83500 CZK
60000 HUF3800.20200 CZK
100000 HUF6333.67000 CZK
150000 HUF9500.50500 CZK
200000 HUF12667.34000 CZK