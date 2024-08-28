ليرة تركية إلى فورنت مجري

تحويل TRY إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
10,198 huf

TL1.000 TRY = Ft10.20 HUF

Mid-market exchange rate at 01:39
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

TRY إلى HUF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

HUF

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.92293.8091.5034.10554.435
1 GBP1.3251.1861369.877111.2391.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / Hungarian Forint
1 TRY١٠٫١٩٨٠٠ HUF
5 TRY٥٠٫٩٩٠٠٠ HUF
10 TRY١٠١٫٩٨٠٠٠ HUF
20 TRY٢٠٣٫٩٦٠٠٠ HUF
50 TRY٥٠٩٫٩٠٠٠٠ HUF
100 TRY١٬٠١٩٫٨٠٠٠٠ HUF
250 TRY٢٬٥٤٩٫٥٠٠٠٠ HUF
500 TRY٥٬٠٩٩٫٠٠٠٠٠ HUF
1000 TRY١٠٬١٩٨٫٠٠٠٠٠ HUF
2000 TRY٢٠٬٣٩٦٫٠٠٠٠٠ HUF
5000 TRY٥٠٬٩٩٠٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 TRY١٠١٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / ليرة تركية
2000 HUF١٩٦٫١١٦٠٠ TRY
5000 HUF٤٩٠٫٢٩٠٠٠ TRY
10000 HUF٩٨٠٫٥٨٠٠٠ TRY
15000 HUF١٬٤٧٠٫٨٧٠٠٠ TRY
20000 HUF١٬٩٦١٫١٦٠٠٠ TRY
30000 HUF٢٬٩٤١٫٧٤٠٠٠ TRY
40000 HUF٣٬٩٢٢٫٣٢٠٠٠ TRY
50000 HUF٤٬٩٠٢٫٩٠٠٠٠ TRY
60000 HUF٥٬٨٨٣٫٤٨٠٠٠ TRY
100000 HUF٩٬٨٠٥٫٨٠٠٠٠ TRY
150000 HUF١٤٬٧٠٨٫٧٠٠٠٠ TRY
200000 HUF١٩٬٦١١٫٦٠٠٠٠ TRY