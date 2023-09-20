كرونة نروجية إلى فورنت مجري

تحويل NOK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
33762 huf

1.00000 NOK = 33.76200 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:12 UTC
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NOK إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.663080.9644518.3588
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120121.166
1USD0.938350.813901182.87951.34781.560550.90517.227
1INR0.01132190.00982030.012065710.01626220.01882910.01091950.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / Hungarian Forint
1 NOK33.76200 HUF
5 NOK168.81000 HUF
10 NOK337.62000 HUF
20 NOK675.24000 HUF
50 NOK1688.10000 HUF
100 NOK3376.20000 HUF
250 NOK8440.50000 HUF
500 NOK16881.00000 HUF
1000 NOK33762.00000 HUF
2000 NOK67524.00000 HUF
5000 NOK168810.00000 HUF
10000 NOK337620.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / كروني نرويجي
2000 HUF59.23820 NOK
5000 HUF148.09550 NOK
10000 HUF296.19100 NOK
15000 HUF444.28650 NOK
20000 HUF592.38200 NOK
30000 HUF888.57300 NOK
40000 HUF1184.76400 NOK
50000 HUF1480.95500 NOK
60000 HUF1777.14600 NOK
100000 HUF2961.91000 NOK
150000 HUF4442.86500 NOK
200000 HUF5923.82000 NOK