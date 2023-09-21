دولار نيوزيلندي إلى فورنت مجري
تحويل NZD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Hungarian Forint
|1 NZD
|215.66600 HUF
|5 NZD
|1078.33000 HUF
|10 NZD
|2156.66000 HUF
|20 NZD
|4313.32000 HUF
|50 NZD
|10783.30000 HUF
|100 NZD
|21566.60000 HUF
|250 NZD
|53916.50000 HUF
|500 NZD
|107833.00000 HUF
|1000 NZD
|215666.00000 HUF
|2000 NZD
|431332.00000 HUF
|5000 NZD
|1078330.00000 HUF
|10000 NZD
|2156660.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار نيوزيلندي
|2000 HUF
|9.27360 NZD
|5000 HUF
|23.18400 NZD
|10000 HUF
|46.36800 NZD
|15000 HUF
|69.55200 NZD
|20000 HUF
|92.73600 NZD
|30000 HUF
|139.10400 NZD
|40000 HUF
|185.47200 NZD
|50000 HUF
|231.84000 NZD
|60000 HUF
|278.20800 NZD
|100000 HUF
|463.68000 NZD
|150000 HUF
|695.52000 NZD
|200000 HUF
|927.36000 NZD