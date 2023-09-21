دولار نيوزيلندي إلى فورنت مجري

تحويل NZD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٢١٥٬٦٦٦ huf

1.00000 NZD = 215.66600 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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NZD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065688.31641.436431.663180.9644518.3636
1GBP1.1528711.22855101.8221.656091.917511.1118921.1717
1USD0.938450.813968182.87951.3481.560790.90517.2331
1INR0.01132290.00982110.012065710.01626460.01883210.01091950.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Hungarian Forint
1 NZD215.66600 HUF
5 NZD1078.33000 HUF
10 NZD2156.66000 HUF
20 NZD4313.32000 HUF
50 NZD10783.30000 HUF
100 NZD21566.60000 HUF
250 NZD53916.50000 HUF
500 NZD107833.00000 HUF
1000 NZD215666.00000 HUF
2000 NZD431332.00000 HUF
5000 NZD1078330.00000 HUF
10000 NZD2156660.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار نيوزيلندي
2000 HUF9.27360 NZD
5000 HUF23.18400 NZD
10000 HUF46.36800 NZD
15000 HUF69.55200 NZD
20000 HUF92.73600 NZD
30000 HUF139.10400 NZD
40000 HUF185.47200 NZD
50000 HUF231.84000 NZD
60000 HUF278.20800 NZD
100000 HUF463.68000 NZD
150000 HUF695.52000 NZD
200000 HUF927.36000 NZD