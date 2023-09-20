يورو إلى فورنت مجري
تحويل EUR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for اليورو
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / Hungarian Forint
|1 EUR
|384.35500 HUF
|5 EUR
|1921.77500 HUF
|10 EUR
|3843.55000 HUF
|20 EUR
|7687.10000 HUF
|50 EUR
|19217.75000 HUF
|100 EUR
|38435.50000 HUF
|250 EUR
|96088.75000 HUF
|500 EUR
|192177.50000 HUF
|1000 EUR
|384355.00000 HUF
|2000 EUR
|768710.00000 HUF
|5000 EUR
|1921775.00000 HUF
|10000 EUR
|3843550.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / اليورو
|2000 HUF
|5.20352 EUR
|5000 HUF
|13.00880 EUR
|10000 HUF
|26.01760 EUR
|15000 HUF
|39.02640 EUR
|20000 HUF
|52.03520 EUR
|30000 HUF
|78.05280 EUR
|40000 HUF
|104.07040 EUR
|50000 HUF
|130.08800 EUR
|60000 HUF
|156.10560 EUR
|100000 HUF
|260.17600 EUR
|150000 HUF
|390.26400 EUR
|200000 HUF
|520.35200 EUR