يورو إلى فورنت مجري

تحويل EUR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٨٤٬٣٥٥ huf

1.00000 EUR = 384.35500 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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EUR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0640588.23631.434291.655460.9576518.2099
1GBP1.1577411.23195102.1591.660611.916691.1087121.0833
1USD0.93980.811721182.9251.347951.555810.917.1138
1INR0.01133320.009788620.012059110.0162550.01876170.01085320.206377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Hungarian Forint
1 EUR384.35500 HUF
5 EUR1921.77500 HUF
10 EUR3843.55000 HUF
20 EUR7687.10000 HUF
50 EUR19217.75000 HUF
100 EUR38435.50000 HUF
250 EUR96088.75000 HUF
500 EUR192177.50000 HUF
1000 EUR384355.00000 HUF
2000 EUR768710.00000 HUF
5000 EUR1921775.00000 HUF
10000 EUR3843550.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / اليورو
2000 HUF5.20352 EUR
5000 HUF13.00880 EUR
10000 HUF26.01760 EUR
15000 HUF39.02640 EUR
20000 HUF52.03520 EUR
30000 HUF78.05280 EUR
40000 HUF104.07040 EUR
50000 HUF130.08800 EUR
60000 HUF156.10560 EUR
100000 HUF260.17600 EUR
150000 HUF390.26400 EUR
200000 HUF520.35200 EUR