دولار كندي إلى فورنت مجري

تحويل CAD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٢٦٧٬٨٩٨ huf

1.00000 CAD = 267.89800 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:5 UTC
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CAD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064888.29851.434761.65380.957918.199
1GBP1.1576111.23265102.2181.660931.91451.1088721.0678
1USD0.939150.81126182.9251.347451.553160.899717.0915
1INR0.01132520.009783060.012059110.0162490.01872970.01084960.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار كندي / Hungarian Forint
1 CAD267.89800 HUF
5 CAD1339.49000 HUF
10 CAD2678.98000 HUF
20 CAD5357.96000 HUF
50 CAD13394.90000 HUF
100 CAD26789.80000 HUF
250 CAD66974.50000 HUF
500 CAD133949.00000 HUF
1000 CAD267898.00000 HUF
2000 CAD535796.00000 HUF
5000 CAD1339490.00000 HUF
10000 CAD2678980.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار كندي
2000 HUF7.46552 CAD
5000 HUF18.66380 CAD
10000 HUF37.32760 CAD
15000 HUF55.99140 CAD
20000 HUF74.65520 CAD
30000 HUF111.98280 CAD
40000 HUF149.31040 CAD
50000 HUF186.63800 CAD
60000 HUF223.96560 CAD
100000 HUF373.27600 CAD
150000 HUF559.91400 CAD
200000 HUF746.55200 CAD