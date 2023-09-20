دولار كندي إلى فورنت مجري
تحويل CAD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار كندي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for دولار كندي
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار كندي / Hungarian Forint
|1 CAD
|267.89800 HUF
|5 CAD
|1339.49000 HUF
|10 CAD
|2678.98000 HUF
|20 CAD
|5357.96000 HUF
|50 CAD
|13394.90000 HUF
|100 CAD
|26789.80000 HUF
|250 CAD
|66974.50000 HUF
|500 CAD
|133949.00000 HUF
|1000 CAD
|267898.00000 HUF
|2000 CAD
|535796.00000 HUF
|5000 CAD
|1339490.00000 HUF
|10000 CAD
|2678980.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار كندي
|2000 HUF
|7.46552 CAD
|5000 HUF
|18.66380 CAD
|10000 HUF
|37.32760 CAD
|15000 HUF
|55.99140 CAD
|20000 HUF
|74.65520 CAD
|30000 HUF
|111.98280 CAD
|40000 HUF
|149.31040 CAD
|50000 HUF
|186.63800 CAD
|60000 HUF
|223.96560 CAD
|100000 HUF
|373.27600 CAD
|150000 HUF
|559.91400 CAD
|200000 HUF
|746.55200 CAD