يوان صيني إلى فورنت مجري
تحويل CNY إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for يوان صيني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Hungarian Forint
|1 CNY
|49.38630 HUF
|5 CNY
|246.93150 HUF
|10 CNY
|493.86300 HUF
|20 CNY
|987.72600 HUF
|50 CNY
|2469.31500 HUF
|100 CNY
|4938.63000 HUF
|250 CNY
|12346.57500 HUF
|500 CNY
|24693.15000 HUF
|1000 CNY
|49386.30000 HUF
|2000 CNY
|98772.60000 HUF
|5000 CNY
|246931.50000 HUF
|10000 CNY
|493863.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Chinese Yuan RMB
|2000 HUF
|40.49700 CNY
|5000 HUF
|101.24250 CNY
|10000 HUF
|202.48500 CNY
|15000 HUF
|303.72750 CNY
|20000 HUF
|404.97000 CNY
|30000 HUF
|607.45500 CNY
|40000 HUF
|809.94000 CNY
|50000 HUF
|1012.42500 CNY
|60000 HUF
|1214.91000 CNY
|100000 HUF
|2024.85000 CNY
|150000 HUF
|3037.27500 CNY
|200000 HUF
|4049.70000 CNY