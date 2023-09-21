يوان صيني إلى فورنت مجري

تحويل CNY إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٤٩٬٣٨٦ huf

1.00000 CNY = 49.38630 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

CNY إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Hungarian Forint
1 CNY49.38630 HUF
5 CNY246.93150 HUF
10 CNY493.86300 HUF
20 CNY987.72600 HUF
50 CNY2469.31500 HUF
100 CNY4938.63000 HUF
250 CNY12346.57500 HUF
500 CNY24693.15000 HUF
1000 CNY49386.30000 HUF
2000 CNY98772.60000 HUF
5000 CNY246931.50000 HUF
10000 CNY493863.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Chinese Yuan RMB
2000 HUF40.49700 CNY
5000 HUF101.24250 CNY
10000 HUF202.48500 CNY
15000 HUF303.72750 CNY
20000 HUF404.97000 CNY
30000 HUF607.45500 CNY
40000 HUF809.94000 CNY
50000 HUF1012.42500 CNY
60000 HUF1214.91000 CNY
100000 HUF2024.85000 CNY
150000 HUF3037.27500 CNY
200000 HUF4049.70000 CNY