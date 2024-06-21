تحويل EUR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
20 يورو إلى فورنت مجري
Loading
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
Leading competitors have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate. Compare our rate and fee with our competitors and see the difference for yourself.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for اليورو
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.
|معدلات التحويل اليورو / Hungarian Forint
|1 EUR
|٣٩٦٫٢٧٥٠٠ HUF
|5 EUR
|١٬٩٨١٫٣٧٥٠٠ HUF
|10 EUR
|٣٬٩٦٢٫٧٥٠٠٠ HUF
|20 EUR
|٧٬٩٢٥٫٥٠٠٠٠ HUF
|50 EUR
|١٩٬٨١٣٫٧٥٠٠٠ HUF
|100 EUR
|٣٩٬٦٢٧٫٥٠٠٠٠ HUF
|250 EUR
|٩٩٬٠٦٨٫٧٥٠٠٠ HUF
|500 EUR
|١٩٨٬١٣٧٫٥٠٠٠٠ HUF
|1000 EUR
|٣٩٦٬٢٧٥٫٠٠٠٠٠ HUF
|2000 EUR
|٧٩٢٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|5000 EUR
|١٬٩٨١٬٣٧٥٫٠٠٠٠٠ HUF
|10000 EUR
|٣٬٩٦٢٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / اليورو
|2000 HUF
|٥٫٠٤٧٠٠ EUR
|5000 HUF
|١٢٫٦١٧٥٠ EUR
|10000 HUF
|٢٥٫٢٣٥٠٠ EUR
|15000 HUF
|٣٧٫٨٥٢٥٠ EUR
|20000 HUF
|٥٠٫٤٧٠٠٠ EUR
|30000 HUF
|٧٥٫٧٠٥٠٠ EUR
|40000 HUF
|١٠٠٫٩٤٠٠٠ EUR
|50000 HUF
|١٢٦٫١٧٥٠٠ EUR
|60000 HUF
|١٥١٫٤١٠٠٠ EUR
|100000 HUF
|٢٥٢٫٣٥٠٠٠ EUR
|150000 HUF
|٣٧٨٫٥٢٥٠٠ EUR
|200000 HUF
|٥٠٤٫٧٠٠٠٠ EUR