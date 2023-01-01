روبية هندية إلى زلوتي بولندي

تحويل INR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
523.24 pln

1.00000 INR = 0.05232 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:9 UTC
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INR إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063188.15761.43371.65540.957318.2085
1GBP1.1579411.23105102.0851.660191.916931.108521.0851
1USD0.940650.812315182.9251.34861.557150.900517.1277
1INR0.01134330.009795780.012059110.01626290.01877780.01085920.206544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الزلوتي البولندي
1 INR0.05232 PLN
5 INR0.26162 PLN
10 INR0.52324 PLN
20 INR1.04648 PLN
50 INR2.61619 PLN
100 INR5.23238 PLN
250 INR13.08095 PLN
500 INR26.16190 PLN
1000 INR52.32380 PLN
2000 INR104.64760 PLN
5000 INR261.61900 PLN
10000 INR523.23800 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الروبية الهندية
1 PLN19.11180 INR
5 PLN95.55900 INR
10 PLN191.11800 INR
20 PLN382.23600 INR
50 PLN955.59000 INR
100 PLN1911.18000 INR
250 PLN4777.95000 INR
500 PLN9555.90000 INR
1000 PLN19111.80000 INR
2000 PLN38223.60000 INR
5000 PLN95559.00000 INR
10000 PLN191118.00000 INR