شيكل إسرائيلي جديد إلى زلوتي بولندي

تحويل ILS إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬١٣٥٫٦٢ pln

1.00000 ILS = 1.13562 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

ILS إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 PLN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الزلوتي البولندي
1 ILS1.13562 PLN
5 ILS5.67810 PLN
10 ILS11.35620 PLN
20 ILS22.71240 PLN
50 ILS56.78100 PLN
100 ILS113.56200 PLN
250 ILS283.90500 PLN
500 ILS567.81000 PLN
1000 ILS1135.62000 PLN
2000 ILS2271.24000 PLN
5000 ILS5678.10000 PLN
10000 ILS11356.20000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Israeli New Sheqel
1 PLN0.88057 ILS
5 PLN4.40287 ILS
10 PLN8.80573 ILS
20 PLN17.61146 ILS
50 PLN44.02865 ILS
100 PLN88.05730 ILS
250 PLN220.14325 ILS
500 PLN440.28650 ILS
1000 PLN880.57300 ILS
2000 PLN1761.14600 ILS
5000 PLN4402.86500 ILS
10000 PLN8805.73000 ILS