Yeni İsrail şekelinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile ILS → PLN çevirin

1.000 ils
1.109,43 pln

1.00000 ILS = 1.10943 PLN

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Polonya Zlotisi
1 ILS1.10943 PLN
5 ILS5.54715 PLN
10 ILS11.09430 PLN
20 ILS22.18860 PLN
50 ILS55.47150 PLN
100 ILS110.94300 PLN
250 ILS277.35750 PLN
500 ILS554.71500 PLN
1000 ILS1109.43000 PLN
2000 ILS2218.86000 PLN
5000 ILS5547.15000 PLN
10000 ILS11094.30000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Yeni İsrail Şekeli
1 PLN0.90137 ILS
5 PLN4.50683 ILS
10 PLN9.01366 ILS
20 PLN18.02732 ILS
50 PLN45.06830 ILS
100 PLN90.13660 ILS
250 PLN225.34150 ILS
500 PLN450.68300 ILS
1000 PLN901.36600 ILS
2000 PLN1802.73200 ILS
5000 PLN4506.83000 ILS
10000 PLN9013.66000 ILS