bin Polonya zlotisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile PLN → ILS çevirin

1,000zł PLN = 0,9142₪ ILS

13:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ILS
1 PLN → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,94780,9882
Düşük0,91150,9115
Ortalama0,93010,9526
Değişim-2.69%-4.75%
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1 PLN → ILS istatistikleri

PLN → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9478, en düşük 0,9115 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9301 oldu. PLN → ILS kurundaki değişiklik -2.69 değerindeydi.

PLN → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9882, en düşük 0,9115 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9526 oldu. PLN → ILS kurundaki değişiklik -4.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4250,8861.394,6811,08723,945
1 EUR1,05610,83689,1650,9361.472,9911,70925,289
1 GBP1,2631,1961106,5991,1191.760,9913,99930,233
1 INR0,0120,0110,00910,0116,520,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Yeni İsrail Şekeli
1 PLN0,91424 ILS
5 PLN4,57119 ILS
10 PLN9,14237 ILS
20 PLN18,28474 ILS
50 PLN45,71185 ILS
100 PLN91,42370 ILS
250 PLN228,55925 ILS
500 PLN457,11850 ILS
1000 PLN914,23700 ILS
2000 PLN1.828,47400 ILS
5000 PLN4.571,18500 ILS
10000 PLN9.142,37000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Polonya Zlotisi
1 ILS1,09381 PLN
5 ILS5,46905 PLN
10 ILS10,93810 PLN
20 ILS21,87620 PLN
50 ILS54,69050 PLN
100 ILS109,38100 PLN
250 ILS273,45250 PLN
500 ILS546,90500 PLN
1000 ILS1.093,81000 PLN
2000 ILS2.187,62000 PLN
5000 ILS5.469,05000 PLN
10000 ILS10.938,10000 PLN