Türk lirasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile TRY → ILS çevirin

1.000 try
117,58 ils

1.00000 TRY = 0.11758 ILS

23:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0776589.45171.450731.650940.94789518.3682
1 GBP1.1696811.26045104.6251.696821.930981.1087321.484
1 USD0.927950.793367183.00631.34621.531980.8796517.0447
1 INR0.01117920.009557920.012047310.0162180.01845620.01059740.205342

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 TRY0.11758 ILS
5 TRY0.58788 ILS
10 TRY1.17576 ILS
20 TRY2.35152 ILS
50 TRY5.87880 ILS
100 TRY11.75760 ILS
250 TRY29.39400 ILS
500 TRY58.78800 ILS
1000 TRY117.57600 ILS
2000 TRY235.15200 ILS
5000 TRY587.88000 ILS
10000 TRY1175.76000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Türk Lirası
1 ILS8.50516 TRY
5 ILS42.52580 TRY
10 ILS85.05160 TRY
20 ILS170.10320 TRY
50 ILS425.25800 TRY
100 ILS850.51600 TRY
250 ILS2126.29000 TRY
500 ILS4252.58000 TRY
1000 ILS8505.16000 TRY
2000 ILS17010.32000 TRY
5000 ILS42525.80000 TRY
10000 ILS85051.60000 TRY